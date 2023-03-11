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Залужний обговорив потреби України та ситуацію на фронті з генералом США

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Київ, Субота 11 березня 2023 21:27
Залужний обговорив потреби України та ситуацію на фронті з генералом США Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень стала ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

За словами головнокомандувача, під час переговорів з Міллі він детально зупинився на питанні оборонних потреб України. Сторони обговорили постачання боєприпасів та техніки.

"Вказав на необхідність посилення можливостей системи протиповітряної оборони. Розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу", - додав Залужний.

Він також зазначив, що вдячний президенту США Джо Байдену, генералу та всьому американському народу за підтримку України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 березня Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі.

Також ми писали, що попередня розмова Залужного з Міллі відбулася 9 березня.

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