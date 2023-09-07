Залужний обговорив із главою Об'єднаного штабу ЗС Франції ситуацію в зоні бойових дій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Залужного в Telegram.

В ході переговорів вони обговорили обстановку в зоні бойових дій.

"Детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції. Відзначив стійкість та героїзм усіх наших воїнів: які відбивають атаки росіян, та які, попри щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед", - розповів Залужний.

У розмові з генералом Бюркаром головнокомандувач ЗСУ окремо зупинився на потребах українського війська та на питанні підготовки військовослужбовців на території Франції.

"Подякував союзникам за підтримку, домовилися залишатися на зв'язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України", - додав він.

Допомога від Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Після цього президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.

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