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Залужний обговорив з генералом Міллі поставки F-16 та далекобійних снарядів

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Середа 31 травня 2023 21:05
Залужний обговорив з генералом Міллі поставки F-16 та далекобійних снарядів Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 31 травня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Telegram.

"Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника", - йдеться у заяві.

Залужний повідомив, що вони приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди. Також головнокомандувач ЗСУ поінформував Міллі про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

"Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16. Домовилися підтримувати діалог і надалі", - додав Залужний.

F-16 для України

В середині травня, під час саміту G7, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив з підтримкою навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. З цього моменту питання навчання та майбутньої передачі літаків почало набирати обертів.

Під час чергового засідання "Рамштайн" сторони також порушили вищезгадані питання. Очікується, що вже наступного тижня, як розповів Остін, буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден офіційно оголосив про заміну голови генерального штабу США. Місце Марка Міллі займе генерал Чарльз Браун.

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