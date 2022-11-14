UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний назвав напрямки, де йдуть найнапруженіші бої

Фото: Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Константин Широкун

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав напрямки, на яких окупанти найактивніше атакують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Сили оборони, незважаючи на запеклий опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку", - зазначив Залужний у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За словами головнокомандувача, ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не має. ЗСУ тримають оборону завдяки стійкості передових підрозділів та боєздатним резервам.

"Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань щодо стабілізації обстановки у певних операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву супротивника на дільницях ймовірного наступу", - додав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ заявив, що операція зі звільнення Херсона тривала з вересня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними британської розвідки, мобілізовані росіяни, яких перекидають на фронт, мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВалерій ЗалужнийВторгнення Росії до України