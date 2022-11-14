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Залужный назвал направления, где идут самые напряженные бои

Фото: Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Константин Широкун

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал направления, на которых оккупанты активнее всего атакуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении", - отметил Залужный в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам главнокомандующего, враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. ВСУ держат оборону благодаря стойкости передовых подразделений и боеспособным резервам.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления", - добавил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным британской разведки, мобилизованные россияне, которых перебрасывают на фронт, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВторжение России в Украину