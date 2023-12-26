Залужний про мобілізацію в 2024 році: когось у січні, а когось навіть у грудні

"По-перше, я жодним чином не називав цифру 500 чи 400, я називав загальну потребу", - наголосив головнокомандувач.

За його словами, загальну потребу в людях буде розбито на певні періоди.

"Тобто хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні (наступного року - ред.). 2023 рік відбувався за такою ж схемою, нічого особливого. Таким чином це буде здійснено й у 2024 році", - пояснив Залужний.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, на підсумковій прес-конференції президент Володимир Зеленський казав, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".

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