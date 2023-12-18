Залужний: Ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і корупція були зовсім несумісні

"Перше, що ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні", - сказав Залужний.

Він акцентував, що Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту".

"Вони (ЗСУ - ред.) мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути", - підсумував головком.

Корупція та війна

Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді в результаті перевірки було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат для військовослужбовців ЗСУ громадянам, які не брали участі у бойових діях.

Крім того, була здійснена перевірка тендеру щодо закупівлі обкладинок папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.

Також ми писали, що в Україні виявили зіпсовані сухпайки на складах Збройних сил України. У 2022 році їх закупив Департамент ресурсних закупівель, який нині перебуває у процесі ліквідації.

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