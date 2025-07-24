Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны

Если Украина не позаботится о своей защите в будущем, полномасштабная война может затянуться до 2034 года или дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Британии, бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в интервью LB.ua.

Как отметил Залужный, с 2024 года полномасштабная война перешла в совершенно новую фазу - "на истощение". Сегодня же линия фронта в основном предназначена для ликвидации врага и "чем больше, тем лучше", а все остальное происходит именно в тылу.

"Если мы будем пытаться только "ceasefire" (прекращение огня, - ред.) провести не сформировав на будущее защиту свою, то она (полномасштабная война, - ред.) будет продолжаться еще долго. И в 2014 году начавшись, чтобы, дай Бог, она закончилась в 2034-м", - добавил он.