Залужний, Буданов та інші генерали обговорили потреби ЗСУ з колегами з США та Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з керівником ГУР Кирилом Будановим та іншими генералами обговорили потреби українських військ та ситуацію на фронті з американськими та британськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного .

Під час переговорів також були присутні командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа та заступник головнокомандувача ЗСУ генералом Михайло Забродський.

Партнерів детально ознайомили із оперативною обстановкою по всьому фронту.

Вони також заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Зокрема, Залужний представив наше бачення розвитку подій на передовій.

"Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Також союзники зупинилися на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі.

Залужний подякував союзникам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором.

Зазначимо, що переговори відбулися напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", яка пройде 19 вересня. На ній Україну вперше представить новий міністр оборони Рустем Умеров.

Однією з ключових тем нової зустрічі стануть нагальні потреби України. На ній мають оцінити невідкладні потреби ЗСУ та оголосити про досягнуті результати.

Військові експерти вважають, що нагальною потребою для України зараз є засоби ППО, артилерія, обладнання для розмінування та устаткування для протидії російським системам радіоелектронної боротьби.

Детальніше про черговий "Рамштайн" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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