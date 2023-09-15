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Залужный, Буданов и другие генералы обсудили потребности ВСУ с коллегами из США и Британии

Пятница 15 сентября 2023 16:22
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Залужный, Буданов и другие генералы обсудили потребности ВСУ с коллегами из США и Британии Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с руководителем ГУР Кириллом Будановым и другими генералами обсудили потребности украинских войск и ситуацию на фронте с американскими и британскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В переговорах также участвовали командующий Военно-морскими силами Алексей Неежпапа и заместитель главнокомандующего ВСУ генералом Михаил Забродский.

Партнеров подробно ознакомили с оперативной обстановкой по всему фронту.

Они также заслушали командиров и обсудили сложившуюся в группировках войск проблематику. В частности, Залужный представил наше видение развития событий на передовой.

"Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хорошие новости", - написал главнокомандующий ВСУ.

Также союзники остановились на вопросах усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

Отдельной темой рассмотрели ситуацию в Черном море.

Залужный поблагодарил союзников за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором.

Отметим, что переговоры прошли в преддверии встречи в формате "Рамштайн", которая пройдет 19 сентября. На ней Украину впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров.

Одной из ключевых тем новой встречи станут неотложные потребности Украины. На ней должны оценить неотложные потребности ВСУ и объявить о достигнутых результатах.

Военные эксперты считают, что насущной потребностью для Украины сейчас являются средства ПВО, артиллерия, оборудование для разминирования и противодействия российским системам радиоэлектронной борьбы.

Подробнее об очередном "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины Валерий Залужный ПВО
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