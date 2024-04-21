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Залучили роботів. У Одеській області третій день палає пожежа через обстріл РФ (фото)

Фото: пожежа в Одеській області через обстріл РФ палає третій день (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області третій день поспіль спалахує пожежа після удару росіян по агропромисловому терміналу.

"Третій день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки удару по агропромисловому терміналу в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДСНС, під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники.

 

Пожежу в Одеській області гасять за допомогою роботів (facebook.com/DSNSODE)

 

Використання роботів для гасіння пожеж в Україні

Роботів для ліквідації пожеж використовують в Україні не вперше. Так, у березні 2024 року рятувальники теж задіяли спеціального робота Magurus Wolf R1 для гасіння пожежі. Тоді вогонь таким чином утихомирювали в Одеській області.

Зазначимо, Magirus Wolf R1 - це тактичний робот виробництва німецької компанії Magirus GmbH, призначений для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю та здоров'ю рятувальників.

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ОдесаПожежаВійна в Україні