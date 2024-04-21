Привлекли роботов. В Одесской области третий день горит пожар из-за обстрела РФ (фото)

Использование роботов для тушения пожаров в Украине

Роботов для ликвидации пожаров используют в Украине не впервые. Так, в марте 2024 года спасатели тоже задействовали специального робота Magurus Wolf R1 для тушения пожара. Тогда огонь таким образом также усмиряли в Одесской области

Отметим, Magirus Wolf R1 - это тактический робот производства немецкой компании Magirus GmbH, предназначенный для дистанционного тушения пожаров в опасных местах, где есть угроза жизни и здоровью спасателей.

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