Залучили роботів. У Одеській області третій день палає пожежа через обстріл РФ (фото)

В Одеській області третій день поспіль спалахує пожежа після удару росіян по агропромисловому терміналу.

Як зазначають у ДСНС, під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники.

"Третій день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки удару по агропромисловому терміналу в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Використання роботів для гасіння пожеж в Україні

Роботів для ліквідації пожеж використовують в Україні не вперше. Так, у березні 2024 року рятувальники теж задіяли спеціального робота Magurus Wolf R1 для гасіння пожежі. Тоді вогонь таким чином утихомирювали в Одеській області.

Зазначимо, Magirus Wolf R1 - це тактичний робот виробництва німецької компанії Magirus GmbH, призначений для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю та здоров'ю рятувальників.

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