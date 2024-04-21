Привлекли роботов. В Одесской области третий день горит пожар из-за обстрела РФ (фото)
В Одесской области третий день подряд горит пожар после удара россиян по агропромышленному терминалу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
"Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара по агропромышленному терминалу в Одесской области", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГСЧС, во время воздушных тревог ликвидацию осуществляют работы-спасатели.
Пожар в Одесской области тушат с помощью роботов (facebook.com/DSNSODE)
Использование роботов для тушения пожаров в Украине
Роботов для ликвидации пожаров используют в Украине не впервые. Так, в марте 2024 года спасатели тоже задействовали специального робота Magurus Wolf R1 для тушения пожара. Тогда огонь таким образом также усмиряли в Одесской области
Отметим, Magirus Wolf R1 - это тактический робот производства немецкой компании Magirus GmbH, предназначенный для дистанционного тушения пожаров в опасных местах, где есть угроза жизни и здоровью спасателей.
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