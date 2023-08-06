Залучила 40 країн. Україна подвоює міжнародні зусилля щодо ізоляції РФ, - NYT

Україна під час переговорів у Саудівській Аравії хоче заручитись підтримкою десятків країн, які намагаються зберігати нейтралітет у повномасштабній війні, розв'язаній Росією.

За даними видання, зустріч є відправною точкою того, що, як очікується, найближчими місяцями стане великим дипломатичним зусиллям України, спрямованим на підрив позицій Росії.

Джерела NYT зазначають, що президент України Володимир Зеленський 2 серпня сказав послам, що вони повинні використовувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні — офіційні та неофіційні, інституційні та медійні, культурну дипломатію та силу звичайної людської щирості, — щоб переконати як стійких союзників, так і країни, які залишалися нейтральними, що єдиний шлях до миру — повна поразка Росії.

Українські чиновники заявили виданню, що Саудівську Аравію обрали як сторону, яка приймає, не випадково. Країна надає Україні фінансову допомогу і підтримує тісні зв'язки з країною-агресором.

У той же час є ознаки того, що відносини Росії та Саудівської Аравії можуть опинитися під загрозою, оскільки останнім часом Росія, схоже, видобула більше нафти, ніж обіцяла. Українські та західні офіційні особи сподіваються використати такі розбіжності у своїх інтересах.

Як пише NYT, для наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана переговори 5-6 серпня – ще один шанс показати себе світовим лідером із впливом далеко за межами регіону та посередником, здатним залучити нейтральні держави за стіл переговорів.

Саміт у Джідді

У Саудівській Аравії відбувається зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті беруть участь представники 40 країн, зокрема США, Канади, Китаю, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту та Мексики.

В офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

Водночас Україна прагне створити велику коаліцію дипломатичної підтримки поза своїми основними західними прихильниками.

Чого чекати від саміту у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.