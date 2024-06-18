Залучав бійців до будівництва маєтку. Командувачу ТрО "Південь" обрано запобіжний захід

Що передувало

3 червня працівники ДБР у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили командувачу ТрО "Південь" про підозру через те, що він залучав підлеглих до будівництва його ж приватного будинку.

Загалом підлеглі будували йому будинок протягом року. Ба більше, вони також отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Відповідно до ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень), командувачу ТрО "Південь" загрожує до 12 років тюрми.

Запобіжний захід

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід обвинуваченому у вигляді 2 млн гривень застави.

"Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн гривень", - додає ДБР.

Досудове розслідування продовжується.