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Залучав бійців до будівництва маєтку. Командувачу ТрО "Південь" обрано запобіжний захід

Фото: командувачу ТрО "Південь" обрано запобіжний захід (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Командувачу сил територіальної оборони (ТрО) "Південь" обрано запобіжний захід у вигляді 2 млн гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що передувало 

3 червня працівники ДБР у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили командувачу ТрО "Південь" про підозру через те, що він залучав підлеглих до будівництва його ж приватного будинку

Загалом підлеглі будували йому будинок протягом року. Ба більше, вони також отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Відповідно до ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень), командувачу ТрО "Південь" загрожує до 12 років тюрми. 

Запобіжний захід

Київський  районний суд Одеси обрав запобіжний захід обвинуваченому у вигляді 2 млн гривень застави.

"Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн гривень", - додає ДБР. 

Досудове розслідування продовжується. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області було викрито посадовця Приморського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП) на багатомільйонній схемі.

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ДБР