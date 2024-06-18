Привлекал бойцов к строительству особняка. Командующему ТрО "Юг" избрана мера пресечения

Что предшествовало

3 июня сотрудники ДБР в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили командующему ТрО "Юг" о подозрении из-за того, что он привлекал подчиненных к строительству его же частного дома.

В общем, подчиненные строили ему дом в течение года. Более того, они также получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Согласно ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий), командующему ТрО "Юг" грозит до 12 лет тюрьмы.

Мера пресечения

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения обвиняемому в виде 2 млн гривен залога.

"Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн гривен", - добавляет ГБР.

Досудебное расследование продолжается.