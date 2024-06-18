Привлекал бойцов к строительству особняка. Командующему ТрО "Юг" избрана мера пресечения

Командующему сил территориальной обороны (ТрО) "Юг" избрана мера пресечения в размере 2 млн гривен залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).
3 июня сотрудники ДБР в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили командующему ТрО "Юг" о подозрении из-за того, что он привлекал подчиненных к строительству его же частного дома.
В общем, подчиненные строили ему дом в течение года. Более того, они также получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Согласно ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий), командующему ТрО "Юг" грозит до 12 лет тюрьмы.
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения обвиняемому в виде 2 млн гривен залога.
"Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн гривен", - добавляет ГБР.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области был разоблачен чиновник Приморского районного территориального центра комплектования (РТЦК) и социальной поддержки (СП) на многомиллионной схеме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.