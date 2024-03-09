ua en ru
Сб, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залучать кредити та активи РФ. Республіканці готують новий проект допомоги Україні, - ЗМІ

Субота 09 березня 2024 06:41
UA EN RU
Залучать кредити та активи РФ. Республіканці готують новий проект допомоги Україні, - ЗМІ Фото: республіканці готують новий проект допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Альтернативний проект, на їхню думку, зможе пройти Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України.

Плани знаходяться на попередній стадії і далекі від повної реалізації, повідомили NBC News три джерела, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими ухвалити закон, як тільки Конгрес затвердить бюджетні закони.

За словами двох джерел, голосування за критично важливу допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Серед пропозицій республіканців – виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту. Зазначається, що економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту відповідно до цього плану. Російські активи, конфісковані урядом США, також можуть бути використані як застава за кредитами.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол зайнявся розробкою альтернативного законопроекту за допомогою України. Він хоче винести його на розгляд вже після 22 березня.

За інформацією CNN, новий законопроект передбачатиме виділення 66 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без гуманітарної допомоги, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом багатьох демократів.

У свою чергу, демократи Палати представників США відмовилися підтримувати альтернативний законопроект за допомогою України, який пропонують республіканці.

Зазначимо, законопроект, який нещодавно ухвалив Сенат, передбачав понад 60 млрд доларів лише на фінансування допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Конгресс США
NEWS
Дрони вночі масово атакували Таганрог: повідомляють про пошкодження авіазаводу
Дрони вночі масово атакували Таганрог: повідомляють про пошкодження авіазаводу
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США