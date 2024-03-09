Залучать кредити та активи РФ. Республіканці готують новий проект допомоги Україні, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Альтернативний проект, на їхню думку, зможе пройти Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України.

Плани знаходяться на попередній стадії і далекі від повної реалізації, повідомили NBC News три джерела, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими ухвалити закон, як тільки Конгрес затвердить бюджетні закони.

За словами двох джерел, голосування за критично важливу допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Серед пропозицій республіканців – виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту. Зазначається, що економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту відповідно до цього плану. Російські активи, конфісковані урядом США, також можуть бути використані як застава за кредитами.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол зайнявся розробкою альтернативного законопроекту за допомогою України. Він хоче винести його на розгляд вже після 22 березня.

За інформацією CNN, новий законопроект передбачатиме виділення 66 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без гуманітарної допомоги, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом багатьох демократів.

У свою чергу, демократи Палати представників США відмовилися підтримувати альтернативний законопроект за допомогою України, який пропонують республіканці.

Зазначимо, законопроект, який нещодавно ухвалив Сенат, передбачав понад 60 млрд доларів лише на фінансування допомоги Україні.