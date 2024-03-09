Задействуют кредиты и активы РФ. Республиканцы готовят новый проект помощи Украине, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NВC News .

Альтернативный проект, по их мнению, сможет пройти Конгресс, не отталкивая консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины.

Планы находятся на предварительной стадии и далеки от полной реализации, сообщили NBC News три источника, но республиканцы, которые поддерживают Украину, хотят быть готовыми принять закон, как только Конгресс утвердит бюджетные законы.

По словам двух источников, голосование за критически важную помощь для Украины будет перенесено на апрель, учитывая запланированный двухнедельный перерыв в работе Конгресса в конце марта.

Среди выдвигаемых предложений республиканцев – выделение части невоенной помощи в форме кредита. Отмечается, что экономическая помощь правительству Украины и поддержка его долгосрочных усилий по восстановлению страны также будет зависеть от кредита в соответствии с этим планом. Российские активы, конфискованные правительством США, также могут быть использованы в качестве залога по кредитам.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол занялся разработкой альтернативного законопроекта с помощью Украине. Он хочет вынести его на рассмотрение уже после 22 марта.

По информации CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню без гуманитарной помощи, которая была частью сенатского пакета и приоритетом многих демократов.

В свою очередь, демократы Палаты представителей США отказались поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине, который предлагают республиканцы.

Отметим, законопроект, который недавно принял Сенат, предусматривал более 60 млрд долларов только на финансирование помощи Украине.