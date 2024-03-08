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Демократи Палати представників проти альтернативного законопроекту з допомогою Україні

Вашингтон, П'ятниця 08 березня 2024 22:54
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Демократи Палати представників проти альтернативного законопроекту з допомогою Україні Фото: Хакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників США (flickr by Hamilton Project)
Автор: Іван Носальський

Демократи Палати представників США відмовилися підтримувати альтернативний законопроект з допомогою Україні, який пропонують республіканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса.

Він зазначив, що єдиний шлях забезпечити потреби американського народу в нацбезпеці - винести на голосування законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів.

За словами Джеффріса, якщо законопроект розглядатимуть у Палаті представників, то він набере понад 300 голосів.

"Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA (прихильники колишнього президента Дональда Трампа - ред.) у їхній партії", - додав він.

Лідер демократів у нижній палаті Конгресу також розповів, що його фракція не підтримає альтернативного законопроекту з допомогою Україні від республіканців, який не містить гуманітарної допомоги.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол зайнявся розробкою альтернативного законопроекту з допомогою Україні.

Він хоче винести його на розгляд вже після 22 березня.

За інформацією CNN, новий законопроект передбачатиме виділення 66 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без гуманітарної допомоги, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом багатьох демократів.

Зазначимо, законопроект, який нещодавно ухвалив Сенат, передбачав понад 60 млрд доларів лише на фінансування допомоги Україні.

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