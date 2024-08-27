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"Зальцбург" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Микола Шапаренко та "динамівці" повинні забивати мінімум двічі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" зустрінеться з австрійським "Зальцбургом" на виїзді в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Зальцбург" – "Динамо" відбудеться 27 серпня в Австрії. Поєдинок прийме стадіон "Ред Булл Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Матч віце-чемпіона України в цифровому мовленні Т2 не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 21:10. Ведучим Олександрі Кучеренко та Володимиру Кобелькову складуть компанію колишні футболісти збірної України – Сергій Нагорняк і Артем Кравець. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Олександр Головко.

У першому поєдинку впевнену перемогу здобули "червоні бики" (2:0). У складі австрійського гранда відзначилися Нене та К'єргор. Переможець протистояння опиниться в основній сітці Ліги чемпіонів. Невдаха ж плей-офф кваліфікації продовжить сезон у Лізі Європи.

До слова, раніше Кабаєв отримав дебютний виклик до збірної України.

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