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"Зальцбург" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: Николай Шапаренко и "динамовцы" должны забивать минимум дважды (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" встретится с австрийским "Зальцбургом" на выезде в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Зальцбург" – "Динамо" состоится 27 августа в Австрии. Поединок примет стадион "Ред Булл Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Матч вице-чемпиона Украины в цифровом вещании Т2 не будет транслироваться. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будут показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 21:10. Ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову составят компанию бывшие футболисты сборной Украины – Сергей Нагорняк и Артем Кравец. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Александр Головко.

В первом поединке уверенную победу одержали "красные быки" (2:0). В составе австрийского гранда отличились Нене и Кьергор. Победитель противостояния окажется в основной сетке Лиги чемпионов. Неудачник же плей-офф квалификации продолжит сезон в Лиге Европы.

К слову, ранее Кабаев получил дебютный вызов в сборную Украины.

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