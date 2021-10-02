В заложниках у Саакашвили не может быть стратегическое партнерство двух стран, - МИД Грузии

В частности, дипломат выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами.

"Их позиция (украинской стороны-ред.) понятна, потому что Саакашвили является их гражданином. У посольства есть коммуникация с сотрудником, который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", - сказал Залкалиани.

Он выразил надежду, что все эти вопросы будут решены "спокойно и мирно", а отношения Украины с Грузией будут так же развиваться, как развивались до этого.

"Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной", - добавил Залкалиани