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В заложниках у Саакашвили не может быть стратегическое партнерство двух стран, - МИД Грузии

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на позицию Украины относительно задержания Михаила Саакашвили. По его мнению, стратегическое партнерство между двумя государствами не может быть в заложниках экс-президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik-Georgia.

В частности, дипломат выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами.

"Их позиция (украинской стороны-ред.) понятна, потому что Саакашвили является их гражданином. У посольства есть коммуникация с сотрудником, который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", - сказал Залкалиани.

Он выразил надежду, что все эти вопросы будут решены "спокойно и мирно", а отношения Украины с Грузией будут так же развиваться, как развивались до этого.

"Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной", - добавил Залкалиани

Напомним, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии Михаила Саакашвили, ему пообещали оказать помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

Добавим, также сегодня представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании Саакашвили.

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Михаил СаакашвилиМИД УкраиныТбилиси