В заручниках у Саакашвілі не може бути стратегічне партнерство двох країн, - МЗС Грузії

Зокрема, дипломат висловив сподівання, що ця ситуація не вплине на розвиток відносин між двома країнами.

"Їх позиція (української сторони - ред.) зрозуміла, через те, що Саакашвілі є їх громадянином. У посольства є комунікація зі співробітником, який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію", - сказав Залкаліані.

Він висловив сподівання, що всі ці питання будуть розв'язані "спокійно та мирно", а відносини України з Грузією будуть так само розвиватися, як розвивалися до цього.

"Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною", - додав Залкаліані