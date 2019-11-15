Залог за Писарука внесет "Райффайзен Банк Аваль"

Залог за бывшего замглавы Национального банка Украины Александра Писарука внесет "Райффайзен Банк Аваль", главой правления которого он является. Об этом говорится в сообщении пресс-служба банка.

Сообщается, что банк выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию Высшего антикоррупционного суда.

"Александр Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления Райффайзен Банка Аваль", - отметил глава набсовета банка Мартин Грюлль.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн гривен, однако суд отпустил Писарука под залог в размере 5 млн гривен.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило Присаруку подозрение в причастности к завладению стабилизационного кредита Нацбанка.

На этой неделе сотрудники НАБУ провели следственные действия в "Райффайзен Банк Авале" и задержали главу правления Александра Писарука. Обыски проводились в рамках дела VAB банка о вероятном завладение рефинансированием НБУ на сумму 1,2 млрд гривен.