Заставу за Писарука внесе "Райффайзен Банк Аваль"

Заставу за колишнього заступника голови Національного банку України Олександра Писарука внесе "Райффайзен Банк Аваль", головою правління якого він є. Про це йдеться в повідомленні прес-служба банку.

Повідомляється, що банк виконає всі необхідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою Вищого антикорупційного суду.

"Олександр Писарук буде і надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль", - зазначив голова наглядової ради банку Мартін Грюль.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на утриманні під вартою з альтернативою внесення застави в 30 млн гривень, однак суд відпустив Писарука під заставу в розмірі 5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро оголосило Присаруку підозру в причетності до заволодіння стабілізаційного кредиту Нацбанку.

На цьому тижні співробітники НАБУ провели слідчі дії в "Райффайзен Банк Авалі" і затримали голову правління Олександра Писарука. Обшуки проводилися в рамках справи VAB банку про ймовірне заволодіння рефінансуванням НБУ на суму 1,2 млрд гривень.