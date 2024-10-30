У Желєзногорську Курської області пожежа: росіяни говорять про атаку дронів

Зокрема, о 22.39 губернатор Курської області Олексій Смирнов написав, що існує загроза застосування безпілотників.

"Курська область: небезпека атаки БпЛА. Будьте пильні! Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки", - повідомив він.

Пізніше, починаючи приблизно з 22:54, у місцевих Telegram-каналах Желєзногорська, а потім і у всеросійських почали розповсюджувати кадри пожежі. За словами місцевих жителів, пожежа пов'язана з атакою дронів. Одні Telegram-канали пишуть, що за попередньою інформацією, горять уламки БпЛА. Інші уточнюють, що у дворі одного з житлових будинків почалася пожежа.

"Попередньо, пошкоджено фасад багатоповерхівки, дитячий майданчик, кілька машин. Обговорюється евакуація людей із довколишніх будинків", - пише Telegram Mash.

Канал Shot повідомив, що також пошкоджено кілька машин, що були припарковані у дворі одного з будинків. Там уточнюють, що дрон упав поряд із вулицею в районі Ейфелевої вежі - місцевої пам'ятки.

Далі місцеві канали, які писали про уламки, почали посилатися на невідоме джерело (оскільки фото обрізане), де мешканців закликали не підходити до залишків від БпЛА.

"Не наближайтеся до них, не чіпайте руками! Це може бути небезпечно для життя! На землі можлива подальша детонація з вражаючими елементами", - йшлося в повідомленні.