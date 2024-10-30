В Железногорске Курской области пожар: россияне говорят об атаке дронов

В частности, в 22:39 губернатор Курской области Алексей Смирнов написал, что существует угроза применения беспилотников.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил он.

Позже, начиная примерно с 22:54, в местных Telegram-каналах Железногорска, а после и во всероссийских, стали распространять кадры пожара. По словам местных жителей, пожар связан с атакой дронов. Одни Telegram-каналы пишут, что по предварительной информации, горят обломки БпЛА. Другие уточняют, что во дворе одного из жилых домов начался пожар.

"Предварительно, поврежден фасад многоэтажки, детская площадка, несколько машин. Обсуждается эвакуация людей из близлежащих домов", - пишет Telegram Mash.

Канал Shot сообщил, что также повреждено несколько машин, которые были припаркованы во дворе одного из домов. Там уточняют, что дрон упал рядом с улицей в районе Эйфелевой башни - местной достопримечательности.

Далее местные каналы, которые писали о горящих обломках, начали ссылаться на неизвестный источник (так как фото обрезано), где жителей призвали не подходить к остаткам от БпЛА.

"Не приближайтесь к ним, не трогайте руками! Это может быть опасно для жизни! На земле возможна последующая детонация с поражающими элементами", - говорилось в сообщении.