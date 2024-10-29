Дрони атакували університет спецназу у Чечні: у РНБО пояснили, що це значитиме для Кадирова

Дрон атакував університет спецназу РФ у Чечні у вівторок, 29 жовтня. Це буде знаковою подією для глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при СНБО України Андрій Коваленко.

Коваленко зауважив, що кадирівці зробили чимало воєнних злочинів, зокрема як на території Курської області, так і на тимчасово окупованій території України.

"Є дуже багато фактів, я впевнений рано чи пізно ці факти будуть в міжнародних судах", - каже Коваленко.

За його словами, атака дрона на університет спецназу РФ у Чечні є "привітанням для кадирівців, щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо".

"Тому в цьому випадку це зокрема символічний знак. І Кадиров має оглядатися навіть там, де він безпосередньо вважає себе князьком у Чечні", - підкреслив він.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що дрон атакував університет спецназу Російської Федерації у Чечні, в результаті чого там почалася пожежа.

Що відомо про університет

Російський університет спецназу в Гудермесі, Чечня, складається з 95 будівель і споруд.

Там проводять навчання з вогневої підготовки, тактико-спеціальних операцій, повітряно-десантних і гірських операцій, а також готують охоронців і військових журналістів.

За даними російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну на базі університету пройшли підготовку понад 19 тисяч добровольців.