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Дрони атакували університет спецназу у Чечні: у РНБО пояснили, що це значитиме для Кадирова

Вівторок 29 жовтня 2024 16:06
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Дрони атакували університет спецназу у Чечні: у РНБО пояснили, що це значитиме для Кадирова Фото: Рамзан Кадиров (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Дрон атакував університет спецназу РФ у Чечні у вівторок, 29 жовтня. Це буде знаковою подією для глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при СНБО України Андрій Коваленко.

Коваленко зауважив, що кадирівці зробили чимало воєнних злочинів, зокрема як на території Курської області, так і на тимчасово окупованій території України.

"Є дуже багато фактів, я впевнений рано чи пізно ці факти будуть в міжнародних судах", - каже Коваленко.

За його словами, атака дрона на університет спецназу РФ у Чечні є "привітанням для кадирівців, щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо".

"Тому в цьому випадку це зокрема символічний знак. І Кадиров має оглядатися навіть там, де він безпосередньо вважає себе князьком у Чечні", - підкреслив він.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що дрон атакував університет спецназу Російської Федерації у Чечні, в результаті чого там почалася пожежа.

Що відомо про університет

Російський університет спецназу в Гудермесі, Чечня, складається з 95 будівель і споруд.

Там проводять навчання з вогневої підготовки, тактико-спеціальних операцій, повітряно-десантних і гірських операцій, а також готують охоронців і військових журналістів.

За даними російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну на базі університету пройшли підготовку понад 19 тисяч добровольців.

Атаки дронів в Росії

Українські дрони регулярно атакують об'єкти в РФ, пов'язані з війною в Україні. Нещодавно вони завдали ударів по російських спиртзаводах, які, крім спирту, виробляють військове паливо та вибухові речовини.

А 14 жовтня дрони атакували Московську область, і в кількох регіонах РФ оголосили попередження про небезпеку.

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