"Залізний полігон": ЗСУ провели масштабні випробування нових розробок для фронту

Проєкт "Залізний полігон"

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні запустили проєкт "Залізний полігон", що надає можливість виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків. Дану послугу держава надає безплатно.

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