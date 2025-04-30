"Железный полигон": ВСУ провели масштабные испытания новых разработок для фронта

Проект "Железный полигон"

Напомним, что в 2024 году в Украине запустили проект "Железный полигон", предоставляющий возможность производителям вооружения и военной техники для быстрого и доступного тестирования образцов. Данную услугу государство предоставляет бесплатно.

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