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"Железный полигон": ВСУ провели масштабные испытания новых разработок для фронта

Фото: ВСУ протестировали новую технику для фронта (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ провели масштабные испытания новейших разработок для умного минирования и разминирования. На полигоне протестировали дроны, мины и современные системы обнаружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вооруженные Силы Украины вместе с оборонным кластером Brave1 провели масштабные испытания технологий умного минирования и разминирования в рамках проекта "Железный полигон".

Участие в тестах приняли десятки украинских производителей. Они представили новейшие разработки: дроны, мины, металлоискатели и цифровые системы для обнаружения минно-взрывных устройств.

Инновационные технологии демонстрировались в присутствии боевых подразделений, которые уже используют подобные решения на фронте.

Это первое испытание такого масштаба, где применяли современные инженерные решения, ориентированные на эффективность на поле боя.

Цель - найти самые действенные технологии для повышения безопасности и обороноспособности Украины.

Проект "Железный полигон"

Напомним, что в 2024 году в Украине запустили проект "Железный полигон", предоставляющий возможность производителям вооружения и военной техники для быстрого и доступного тестирования образцов. Данную услугу государство предоставляет бесплатно.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

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