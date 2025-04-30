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"Залізний полігон": ЗСУ провели масштабні випробування нових розробок для фронту

Середа 30 квітня 2025 13:29
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"Залізний полігон": ЗСУ провели масштабні випробування нових розробок для фронту Фото: ЗСУ протестували нову техніку для фронту (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ провели масштабні випробування новітніх розробок для розумного мінування і розмінування. На полігоні протестували дрони, міни та сучасні системи виявлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Збройні Сили України разом із оборонним кластером Brave1 провели масштабні випробування технологій розумного мінування та розмінування в рамках проєкту "Залізний полігон".

Участь у тестах взяли десятки українських виробників. Вони представили новітні розробки: дрони, міни, металошукачі та цифрові системи для виявлення мінно-вибухових пристроїв.

Інноваційні технології демонструвалися у присутності бойових підрозділів, які вже використовують подібні рішення на фронті.

Це перше випробування такого масштабу, де застосовували сучасні інженерні рішення, орієнтовані на ефективність на полі бою.

Мета - знайти найдієвіші технології для підвищення безпеки та обороноздатності України.

Проєкт "Залізний полігон"

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні запустили проєкт "Залізний полігон", що надає можливість виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків. Дану послугу держава надає безплатно.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна.

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