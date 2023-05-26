ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Залізний Майк" Тайсон відвідав хокей у компанії елітного тафгая: за кого вболівав легенда

Новость на русском →
Даллас, П'ятниця 26 травня 2023 12:59
"Залізний Майк" Тайсон відвідав хокей у компанії елітного тафгая: за кого вболівав легенда Фото: Зіркова компанія перед матчем "Далласа" (twitter.com/RicFlairNatrBoy)
Автор: Антон Федорців

На четвертий поєдинок фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги між "Даллас Старз" і "Вегас Голден Найтс" навідався колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter техасців.

Легендарний боксер слідкував за матчем у компанії колишнього реслера Ріка Флера та хокейного хулігана зі стажем Тая Домі.

Тайсон одягнув джерсі "Старз" із 18-м номером і прізвищем Домі. Кольори "Далласа" захищає син відомого тафгая – Макс Домі. Центрфорвард у звітному поєдинку потрапив до другої ланки та взяв участь у гольовій атаці, що призвела до другої шайби Робертсона.

Тріо бійців на чолі з Тайсоном добре порозважалося у VIP-зоні "Амерікан Ейрлайнс Центру" – домашньої арени "Старз". Колишній боксер навіть поімітував бій із маскотом техасців. "Залізний Майк" виріс у Брукліні, а в симпатіях до конкретних хокейних команд раніше помічений не був.

Зрештою, поєдинок завершився перемогою "Далласа". Господарі льоду дотиснули "Голден Найтс" в овертаймі завдяки шайбі Павелскі. Рахунок у серії до чотирьох перемог – 3:1 на користь "Вегаса".

До слова, напередодні розібрали досягнення Меттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром