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"Железный Майк" Тайсон посетил хоккей в компании элитного тафгая: за кого болел легенда

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Даллас, Пятница 26 мая 2023 12:59
"Железный Майк" Тайсон посетил хоккей в компании элитного тафгая: за кого болел легенда Фото: Звездная компания перед матчем "Далласа" (twitter.com/RicFlairNatrBoy)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый поединок финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между "Даллас Старз" и "Вегас Голден Найтс" посетил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter техасцев.

Легендарный боксер следил за матчем в компании бывшего рестлера Рика Флэра и хоккейного хулигана со стажем Тая Доми.

Тайсон надел джерси "Старз" с 18-м номером и фамилией Доми. Цвета "Далласа" защищает сын известного тафгая – Макс Доми. Центрфорвард в отчетном поединке попал во второе звено и принял участие в голевой атаке, приведшей к второй шайбе Робертсона.

Трио бойцов во главе с Тайсоном хорошо развлеклось в VIP-зоне "Американ Эйрлайнс Центра" – домашней арены "Старз". Бывший боксер даже поимитировал бой с маскотом техасцев. "Железный Майк" вырос в Бруклине, а в симпатиях к конкретным хоккейным командам ранее замечен не был.

В конце концов, поединок завершился победой "Далласа". Хозяева льда дожали "Голден Найтс" в овертайме благодаря шайбе Павелски. Счет в серии до четырех побед – 3:1 в пользу "Вегаса".

К слову, накануне разобрали достижения Мэттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

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