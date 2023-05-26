"Железный Майк" Тайсон посетил хоккей в компании элитного тафгая: за кого болел легенда
Четвертый поединок финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между "Даллас Старз" и "Вегас Голден Найтс" посетил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter техасцев.
We think @MikeTyson approves of your new look, @VictorEGreen pic.twitter.com/cOv4GW9sYn— Dallas Stars (@DallasStars) May 26, 2023
Легендарный боксер следил за матчем в компании бывшего рестлера Рика Флэра и хоккейного хулигана со стажем Тая Доми.
Тайсон надел джерси "Старз" с 18-м номером и фамилией Доми. Цвета "Далласа" защищает сын известного тафгая – Макс Доми. Центрфорвард в отчетном поединке попал во второе звено и принял участие в голевой атаке, приведшей к второй шайбе Робертсона.
Трио бойцов во главе с Тайсоном хорошо развлеклось в VIP-зоне "Американ Эйрлайнс Центра" – домашней арены "Старз". Бывший боксер даже поимитировал бой с маскотом техасцев. "Железный Майк" вырос в Бруклине, а в симпатиях к конкретным хоккейным командам ранее замечен не был.
В конце концов, поединок завершился победой "Далласа". Хозяева льда дожали "Голден Найтс" в овертайме благодаря шайбе Павелски. Счет в серии до четырех побед – 3:1 в пользу "Вегаса".
К слову, накануне разобрали достижения Мэттью Ткачука в плей-офф НХЛ.
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