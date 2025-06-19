Ізраїльська ППО почала пропускати більше ракет, - NBC News

"Іран досі має дуже досконалі ракети, і вони їх використовують", - підтвердив журналістам колишній високопосадовець розвідки Ізраїлю, який продовжує отримувати щоденні розвідувальні дані.

За його словами, вранці 19 червня Іран запустив сучасніші та швидші балістичні ракети, які дали ППО Ізраїлю менше часу на підготовку. До цього попередження надходили за 10-11 хвилин, але під час ранкової атаки час скоротився до семи хвилин.

"Це означає, що ракети, ймовірно, були набагато швидшими за попередні. Що ще важливіше, іранці мають навігаційну систему для останньої фази атаки, яка допомагає їм бути дуже точними та атакувати саме ті цілі, які вони хочуть, як-от лікарню", - пояснив він.

Ізраїль стурбований тим, що Іран все ще має великі ракетні арсенали та може завдавати відчутних ударів протягом тривалого часу. Ізраїльські військові описують стратегію Ірану, як "стратегічне терпіння", а здатність Ірану проводити ракетні пуски дехто зарано списав з рахунків.

"Ми повинні бути набагато обережнішими, коли говоримо про неминучий крах режиму, що далеко не відповідає дійсності", - додав чиновник.