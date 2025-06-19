"Железный купол" Израиля начал пропускать больше ракет, - NBC News

Противовоздушная оборона Израиля показала постепенное падение эффективности перехвата запущенных из Ирана баллистических ракет. За последние 24 часа удалось перехватить только 65% ракет, которые выпустил по Израилю Иран. При этом ранее перехватывалось до 90% иранских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую службу новостей NBC News.
"Иран до сих пор имеет очень совершенные ракеты, и они их используют", - подтвердил журналистам бывший высокопоставленный чиновник разведки Израиля, который продолжает получать ежедневные разведывательные данные.
По его словам, утром 19 июня Иран запустил более современные и быстрые баллистические ракеты, которые дали ПВО Израиля меньше времени на подготовку. До этого предупреждения поступали за 10-11 минут, но во время утренней атаки время сократилось до семи минут.
"Это означает, что ракеты, вероятно, были намного быстрее предыдущих. Что еще важнее, иранцы имеют навигационную систему для последней фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят, например больницу", - пояснил он.
Израиль обеспокоен тем, что Иран все еще имеет большие ракетные арсеналы и может наносить ощутимые удары в течение длительного времени. Израильские военные описывают стратегию Ирана, как "стратегическое терпение", а способность Ирана проводить ракетные пуски некоторые рано списали со счетов.
"Мы должны быть гораздо осторожнее, когда говорим о неизбежном крахе режима, что далеко не соответствует действительности", - добавил чиновник.
Тем временем Иран 19 июня впервые использовал для удара по Израилю баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Она особенно опасна для мирного населения.
На прошлой неделе одна из иранских ракет ударила по жилому дому. В результате этого погибла украинская семья. Позже стало известно, что отец одной из погибших девочек воюет на фронте. При этом она приехала в Израиль на лечение лейкемии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.