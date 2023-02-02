"Залізний купол". Чи змогла б система ПРО закрити небо України: думка експертів

За його словами, "Залізний купол" підходить для перехоплення ракет РСЗВ чи некерованих тактичних ракет. Однак для прикриття якихось великих районів ця система не підходить.

"Ними можна закрити якусь невелику зону, наприклад, від крилатих ракет. "Залізний купол" може нам і потрібен, але у невеликій кількості. Буквально для прикриття центральних районів столиці", - заявив експерт.

Він також зазначив, що для прифронтових міст ці системи не підходять.

"Бо з тією інтенсивністю як прилітає, наприклад по Херсону, ця ППО просто не зможе справитися з такою кількістю снарядів, ракет, які випускають окупанти", - розповів він.

Своєю чергою військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що "Залізний купол" не захищає від балістичних ракет, з якими у нас зараз проблеми.

"А так, щоб підсилити нашу протиповітряну оборону, то саме від крилатих ракет ця система може захищати. Але є ще один нюанс. У "Залізного купола" є складності з інтеграцією в чужорідні системи ППО. І ці складнощі навіть більше ніж у ЗРК Patriot. Тому доцільність розміщення у нас "Залізного купола" дещо сумнівна", - заявив Коваленко.

Проте він додав, що якщо Ізраїль все ж таки ухвалить таке рішення, то чому б Україні не отримати "Залізного купола".

"Будемо дякувати та думати як їх інтегрувати спершу і в будь-якому разі використання йому ми обов'язково знайдемо", - заявив він.

Що таке "Залізний купол"

Пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Система "Залізний купол" здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. При цьому з 2015 року система отримала можливість знищувати рухливі безпілотники.

Крім того, система здатна вражати літаки на висоті до 10 км.

Фото: система "Залізний купол" (wikipedia.org)