"Железный купол". Смогла ли бы система ПРО закрыть небо Украины: мнение экспертов

Система "Железный купол" предназначена для защиты близкой контактной зоны. Система могла бы защитить центральный район Киева - Банковую, но не прифронтовые города.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт центра Милитарный Юрий Збанацкий.
По его словам, "Железный купол" подходит для перехвата ракет РСЗО или неуправляемых тактических ракет. Однако для прикрытия каких-либо крупных районов эта система не подходит.
"Ими можно закрыть какую-нибудь небольшую зону, например, от крылатых ракет. "Железный купол" может нам и нужен, но в небольшом количестве. Буквально для прикрытия центральных районов столицы", - заявил эксперт.
Он также отметил, что для прифронтовых городов эти системы не подходят.
"Потому что с той интенсивностью как прилетает, например по Херсону, эта ПВО просто не сможет справиться с таким количеством снарядов, выпускаемых оккупантами ракет", - рассказал он.
В свою очередь военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что "Железный купол" не защищает от баллистических ракет, с которыми сейчас у нас проблемы.
"А так, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, то именно от крылатых ракет эта система может защищать. Но есть еще один нюанс. У "Железного купола" есть сложности с интеграцией в чужеродные системы ПВО. И эти сложности даже больше чем у ЗРК Patriot. Поэтому целесообразность размещения у нас "Железного купола" несколько сомнительна", - заявил Коваленко.
Однако он добавил, что если Израиль все же примет такое решение, то почему бы Украине не получить "Железный купол".
"Будем благодарить и думать, как их интегрировать сначала и в любом случае использование ему мы обязательно найдем", - заявил он.
Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.
Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.
Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса "Железный купол".
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