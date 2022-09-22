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Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі, Кличку і Залужному, - опитування

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Четвер 22 вересня 2022 13:35
Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі, Кличку і Залужному, - опитування Фото: Володимир Зеленський, Віталій Кличко та Валерій Залужний (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Серед публічних осіб українцям найбільше подобаються Володимир Зеленський, Сергій Притула, Віталій Кличко і Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування National Democratic Institute та Київського міжнародного інституту соціології.

Так, респондентам було запропоновано відповісти на запитання, чи подобається їм та, чи інша публічна особа зі списку. За результатами опитування лідером симпатій став президент Володимир Зеленський з 87%.

На другому місці опинився Сергій Притула з 77%.

До Віталія Кличка з симпатією ставляться 63% українців. Майже стільки ж людей - 62% - симпатизують головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному.

Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі, Кличку і Залужному, - опитування

Опитування "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" проводилося з 2 по 9 серпня 20222 року методом телефонних інтерв'ю з використанням програмного забезпечення CATI.

Було опитано 2510 українців. Рівень похибки не перевищує 2,2%.

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Володимир Зеленський Віталий Кличко Валерій Залужний
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