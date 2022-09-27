"Железный генерал": кто такой Валерий Залужный и что о нем известно

Под командованием Валерия Залужного ВСУ стойко держат оборону с первых дней войны, идут в атаки и освобождают наши земли от оккупантов. В Украине его имя стало символом несокрушимости и успехов армии в борьбе с РФ. А на Западе Залужного назвали "железным генералом" и включили в список самых влиятельных людей года.

РБК-Украина рассказывает о ключевых военных деятелях Украины во время войны с Россией и собрало главные факты из биографии Главнокомандующего ВСУ.

Хотел быть военным с детства

Командиру украинской армии в июле исполнилось 49 лет. Валерий Федорович Залужный родом из Житомирской области, город Новоград-Волынский.

Его родители также были военнослужащими. Как рассказывал Залужный в одном из интервью, его детство прошло в гарнизонах среди военных. Поэтому он с ранних лет он мечтал связать свою жизнь со службой. Однако никогда не думал, что станет генералом.

Валерий Залужный окончил школу и машиностроительный техникум в Новоград-Волынском. Дальнейшее обучение проходил уже в военной сфере.

Первый Главком, который не служил в советской армии

Залужный получил специальное военное образование и начал службу в рядах Вооруженных Сил уже в независимой Украине, в отличие от многих украинских военачальников.

В 1997 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск. За последующие 8 лет на службе прошел карьерный путь от командира взвода и роты до командира батальона.

Фото: Залужный - первый Главнокомандующий ВСУ, который не служил в СССР (facebook.com/CinCAFU)

Второе образование получил в Национальной академии обороны. Выпустился из вуза в 2007 году с золотой медалью за изучение применения механизированных танковых объединений.

С 2007 по 2009 был начальником штаба – первым замкомандира 24 отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ во Львовской области. С 2009 по 2012 командовал 51 отдельной механизированной бригадой.

В 2014 году Валерий Залужный стал лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки Национального университета обороны Украины им. Черняховского. Был награжден переходным мечом королевы Великобритании.

У Главнокомандующего ВСУ также есть диплом магистра международных отношений Острожской академии.

Боевой офицер

Валерий Залужный отмечает, что война с РФ для него началась в июле 2014 года. Тогда он получил назначение на должность заместителя командира сектора "С", который был сформирован в Донецкой области во время АТО. Командовал батальоном в боях под Дебальцево в 2014-м.

Руководил почти всеми созданными на Донбассе воинскими формированиями. В 2018 - 2019 был первым заместителем командующего Объединенных Сил - начальником штаба ООС.

В военной биографии Залужного - руководство всеми оперативными командованиями Сухопутных войск ВСУ:

ОК "Восток" - начальник управления боевой подготовки – замкомандующего войсками по боевой подготовке (2015-2016);

ОК "Юг" - заместитель командующего войсками (2016-2017);

ОК "Запад" - начальник штаба - первый замкомандующего (2017-2018);

ОК "Север" - командующий войсками (2019-2021).

Фото: Залужный командовал всеми ОК Сухопутных войск ВСУ (facebook.com/vzaluznyj)

В августе 2017 Валерий Залужный получил звание генерал-майора, однако не спешил переводиться на штабную работу - продолжал службу, в том числе на передовой.

Через 4 года стал генерал-лейтенантом, а 4 марта 2022 указом президента Залужному было присвоено звание генерала.

С 27 июля 2021 Валерий Залужный - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Реформатор армии

После назначения Главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный назвал своей целью трансформацию украинских вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. А одним из главных приоритетов в этом - изменение отношения к подчиненным.

"Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - заявил Залужный во время обращения к новоназначенным военачальникам 31 июля 2021.

Главком считает, что новое поколение молодых офицеров за 5 лет сможет полностью изменить армию.

"Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенному функционалу скоро подменят офицеров. Мы уже начали это движение, и обратного пути нет", - отметил он.

Валерий Залужный всегда поддерживал современные подходы в боевой подготовке.

Будучи командующим ОК "Север" Залужный заявлял, что доклады у карт и написания боевых приказов уже отжили себя, и он хочет отойти от этого. Во время учений он "творчески" использовал управляющие документы, поэтому они проходили более ритмично.

Именно Валерий Залужный в 2021 году командовал учениями ВСУ в Ровенской области, на которых украинская армия изучала в действии беспилотники Bayraktar, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а в дальнейшем успешно использовала их в борьбе с оккупантами.

Залужный о войне

Главнокомандующий Вооруженными силами еще осенью 2021 заявлял о высокой угрозе полномасштабной агрессии РФ. При этом Залужный отмечал, что ВСУ развиваются и тренируются, проводятся учения с привлечением западных партнеров, членов НАТО.

Спустя несколько дней после российского вторжения генерал сообщил, что планы врага на блицкриг и смену власти сорваны.

Валерий Залужный поблагодарил всех защитников страны и призвал командиров беречь личный состав, поскольку человеческая жизнь - главный приоритет, чем Украина кардинально отличается от противника.

Фото: Главнокомандующий ВСУ считает, что война продолжится в следующем году (facebook.com/GeneralStaff)

В сентябре Валерий Залужный совместно с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским представили задачи ВСУ на 2023 год.

По мнению военных начальников, есть все основания считать, что война продлится и в следующем году, а для победы Украины одного освобождения Крыма будет недостаточно. Поэтому чтобы переломить ход войны, Запад должен продолжать поддерживать Украину тяжелым вооружением.

После объявления мобилизации в РФ Главнокомандующий заявил, что это не испугает украинцев и никак не повлияет на нашу готовность бороться за свою свободу.

"ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием в Украину, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации", - так отреагировал Залужный на решение Путина.

При этом Валерий Залужный считает, что победа Украины в действующей войне против России не завершит боевые действия между странами.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне", - заявил военачальник.

Интересные факты о Главнокомандующем

Военная династия Залужных продолжается. Старшая дочь генерала - также военная, служит в Киевском гарнизоне. Младшая дочь учится в медицинском университете.

Весной издание Politico опубликовало статью о Залужном, назвав его "украинским железным генералом", не только из-за созвучности с фамилией на украинском языке, но и благодаря его принципиальности и несокрушимости в противостоянии агрессору.

В статье отмечается, что главнокомандующий ВСУ войдет в украинскую военную науку как историческая фигура, хотя он и стремился избежать популярности.

Валерий Залужный вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии Time в категории "Лидеры".

26 сентября вышло интервью Главнокомандующего данному изданию. Журнал Time посвятил Залужному обложку своего октябрьского номера.

Фото: обложка журнала Time с Валерием Залужным (twitter.com/TIME)

В интервью Главком ВСУ рассказал о подготовке ВСУ к вторжению российских войск, и как принимал решение переместить технику, чтобы сбить врага с толку.

"Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, жжем траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook", - отметил Залужный.

Для украинцев Валерий Залужный с начала войны стал примером стойкости и мужества. В его честь переименовали улицы в Покрове (Днепропетровской области) и Старой Синяве (Хмельницкой области).