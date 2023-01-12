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Залізниця та штаби РФ. Гайдай назвав цілі партизанів у Луганській області

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Рух опору діє у Луганській області, попри смертельний ризик. Партизани підривають автомобілі колаборантів та залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Я вважаю, що рух опору працює результативно та активно. Дехто каже, що це легкі речі - листівки розклеїти щодо колаборантів, призову, або щодо псевдореферендуму... Але це все смертельно небезпечно", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що якщо людину спіймають, це буде величезна проблема, якщо не смертна кара. У кращому випадку людину обміняють.

"Ми бачили, як чомусь підриваються машини з колаборантами. Бачили відео, як хтось підпалює штаби окупантів. Ми бачили, як підриваються залізничні колії, фіксували спалення розподільчих шкафів на залізничній колії, що потім зупиняло логістику на залізниці до тижня", - розповів глава області.

За його словами, партизанський рух працює достатньо активно і вдало. Він підкреслив, що такі люди дуже допомагають у боротьбі з окупантами.

Нагадаємо, що в окупованому Старобільську (Луганська область) так звані "поліцейські" почали писати заяви на звільнення. Цьому посприяли дії українських партизанів в регіоні.

До цього повідомлялось, що у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

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