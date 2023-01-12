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Железная дорога и штабы РФ. Гайдай назвал цели партизан в Луганской области

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Движение сопротивления действует в Луганской области, несмотря на смертельный риск. Партизаны подрывают автомобили коллаборантов и железную дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Я считаю, что движение сопротивления работает результативно и активно. Кое-кто говорит, что это легкие вещи - листовки расклеить по поводу коллаборантов, призыва, или по псевдореферендуму... Но это все смертельно опасно", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что если человека поймают, это будет огромная проблема, если не смертная казнь. В лучшем случае человека обменяют.

"Мы видели, как почему-то подрываются машины с коллаборантами. Видели видео, как кто-то поджигает штабы оккупантов. Мы видели, как подрываются железнодорожные пути, фиксировали сожжение распределительных шкафов на железнодорожном пути, что потом останавливало логистику на железной дороге до недели", - рассказал глава государства.

По его словам, партизанское движение работает достаточно активно и успешно. Он подчеркнул, что такие люди очень помогают в борьбе с оккупантами.

Напомним, что в оккупированном Старобельске (Луганская область) так называемые "полицейские" начали писать заявления на увольнение. Этому поспособствовали действия украинских партизан в регионе.

До этого сообщалось, что в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

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