Железная дорога и штабы РФ. Гайдай назвал цели партизан в Луганской области

"Я считаю, что движение сопротивления работает результативно и активно. Кое-кто говорит, что это легкие вещи - листовки расклеить по поводу коллаборантов, призыва, или по псевдореферендуму... Но это все смертельно опасно", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что если человека поймают, это будет огромная проблема, если не смертная казнь. В лучшем случае человека обменяют.

"Мы видели, как почему-то подрываются машины с коллаборантами. Видели видео, как кто-то поджигает штабы оккупантов. Мы видели, как подрываются железнодорожные пути, фиксировали сожжение распределительных шкафов на железнодорожном пути, что потом останавливало логистику на железной дороге до недели", - рассказал глава государства.

По его словам, партизанское движение работает достаточно активно и успешно. Он подчеркнул, что такие люди очень помогают в борьбе с оккупантами.