На залізничному мосту в Самарській області стався вибух (фото, відео)

За даними росЗМІ, наразі рух поїздів по мосту тимчасово призупинено. При цьому, заявляється, що залізничні колії нібито не пошкоджені.

Проте відомо, що внаслідок події пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.

За даними Telegram-каналу "Baza", під час вибуху по мосту проїжджав вантажний потяг.