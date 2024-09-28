На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв (фото, видео)

По данным росСМИ, в настоящее время движение поездов по мосту временно приостановлено. При этом заявляется, что железнодорожные пути якобы не повреждены.

Однако известно, что в результате происшествия повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно.

По данным Telegram-канала "Baza", при взрыве по мосту проезжал грузовой поезд.