На залізничному мосту в Самарській області стався вибух (фото, відео)

Сьогодні, 28 вересня, на залізничному мосту в Самарській області стався вибух. Невідомий пристрій вибухнув в районі міста Кинель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

За даними росЗМІ, наразі рух поїздів по мосту тимчасово призупинено. При цьому, заявляється, що залізничні колії нібито не пошкоджені.

Проте відомо, що внаслідок події пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.

За даними Telegram-каналу "Baza", під час вибуху по мосту проїжджав вантажний потяг.