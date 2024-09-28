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На залізничному мосту в Самарській області стався вибух (фото, відео)

Росія, Субота 28 вересня 2024 19:20
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На залізничному мосту в Самарській області стався вибух (фото, відео) Фото: на залізничному мосту в Самарській області стався вибух (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 вересня, на залізничному мосту в Самарській області стався вибух. Невідомий пристрій вибухнув в районі міста Кинель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними росЗМІ, наразі рух поїздів по мосту тимчасово призупинено. При цьому, заявляється, що залізничні колії нібито не пошкоджені.

Проте відомо, що внаслідок події пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.

За даними Telegram-каналу "Baza", під час вибуху по мосту проїжджав вантажний потяг.

На залізничному мосту в Самарській області стався вибух (фото, відео)

Атаки дронів і пожежі у Росії

Нагадаємо, що українські захисники та партизанський рух постійно проводить спецоперації на території Російської Федерації. Їх метою є ослаблення ворога та перешкоджання здійсненню доставлення вантажів до військових РФ, що знаходяться на фронті.

Ми повідомляли, як цього року партизани підірвали залізничну колію в Херсонській області.

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