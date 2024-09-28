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На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв (фото, видео)

Россия, Суббота 28 сентября 2024 19:20
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На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв (фото, видео) Фото: на железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв (t.me mchs_official)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 сентября, на железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв. Неизвестное устройство взорвалось в районе города Кинель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным росСМИ, в настоящее время движение поездов по мосту временно приостановлено. При этом заявляется, что железнодорожные пути якобы не повреждены.

Однако известно, что в результате происшествия повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно.

По данным Telegram-канала "Baza", при взрыве по мосту проезжал грузовой поезд.

На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв (фото, видео)

Атаки дронов и пожары в России

Напомним, что украинские защитники и партизанское движение постоянно производят спецоперации на территории Российской Федерации. Их целью является ослабление врага и препятствование осуществлению доставки грузов в военные РФ, находящиеся на фронте.

Мы сообщали, как в этом году партизаны взорвали железнодорожный путь в Херсонской области.

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