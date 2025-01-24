Залізничні перевезення в Росії впали до мінімуму за 15 років через війну і санкції

2024 року "Російські залізниці" перевезли 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим показником із 2009 року, коли Росія оговтувалася від світової фінансової кризи. Навіть 2020 року під час пандемії обсяги вантажних перевезень у Росії зросли.

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Як зазначає Reuters, обсяги промислового виробництва і залізничних вантажів зазвичай ідуть рука об руку. Але в той час як війна стимулює зростання промислового виробництва, вантажі відстають.

Шість джерел у залізничній галузі та на залізничному транспорті, які спілкувалися з Reuters на умовах анонімності, серед причин проблем із вантажоперевезеннями назвали брак пропускної спроможності мережі на сході, санкції, нестачу робочої сили та скорочення інвестицій.

Одне з джерел як проблеми назвало санкції, обмеження доступу до запасних частин і брак локомотивних бригад.

"Усі пішли або на спецоперацію (війна проти України, - ред.), або на оборонку, а водити поїзди просто нікому", - сказало джерело.

Інше джерело вказало на військові дії, що впливають на вантажоперевезення.

"Раніше система працювала відмінно, але все змінилося - вантажі йдуть на схід, тепер пріоритет віддається обороні, а залізниці просто не справляються", - сказала ця людина.

Проблеми в економіці

Цього року "Российские железные дороги" зіткнулися з величезним стрибком процентних платежів, оскільки Центробанк підвищив вартість запозичень у спробі приборкати стрімке зростання інфляції, а компанія скорочує інвестиції приблизно на 40%.

Джерело в залізничній галузі повідомило, що РЖД не виконали цільові показники за обсягами перевезень на Байкало-Амурській магістралі та Транссибі, які перебувають у стадії розширення. За словами джерела, у 2024 році РЖД перевезли цими східними маршрутами близько 150 млн тонн, що менше запланованих 162 млн тонн.

Однією з галузей, що перебувають під тиском, є вугільна. Вашингтон запровадив санкції проти більшості найбільших вугільних компаній Росії, включно з СУЕК і Мечел. Після введення заборон США, ЄС і Великої Британії на імпорт вугілля з Росії понад 80% її експорту тепер йде в Азію.

Експорт впав на 6% торік під тиском західних санкцій, збоїв в інфраструктурі та проблем із рентабельністю, заявило Міжнародне енергетичне агентство.

"Вугільна промисловість сьогодні відчуває особливі труднощі через падіння цін і неможливість експортувати вугілля на ринки в повному обсязі", - сказав міністр енергетики Олександр Новак у грудні.

За даними китайської митниці, Росія була єдиним ключовим виробником, чиї поставки вугілля до Китаю впали 2024 року.