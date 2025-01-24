Залізничні перевезення в Росії впали до мінімуму за 15 років через війну і санкції

Обсяги вантажоперевезень РЖД у 2024 році впали до 15-річного мінімуму. Брак робочої сили і локомотивів посилив проблеми з пропускною спроможністю, оскільки Москва переспрямовує торговельні потоки з Європи в Азію, продовжуючи війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
2024 року "Російські залізниці" перевезли 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим показником із 2009 року, коли Росія оговтувалася від світової фінансової кризи. Навіть 2020 року під час пандемії обсяги вантажних перевезень у Росії зросли.
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Як зазначає Reuters, обсяги промислового виробництва і залізничних вантажів зазвичай ідуть рука об руку. Але в той час як війна стимулює зростання промислового виробництва, вантажі відстають.
Шість джерел у залізничній галузі та на залізничному транспорті, які спілкувалися з Reuters на умовах анонімності, серед причин проблем із вантажоперевезеннями назвали брак пропускної спроможності мережі на сході, санкції, нестачу робочої сили та скорочення інвестицій.
Одне з джерел як проблеми назвало санкції, обмеження доступу до запасних частин і брак локомотивних бригад.
"Усі пішли або на спецоперацію (війна проти України, - ред.), або на оборонку, а водити поїзди просто нікому", - сказало джерело.
Інше джерело вказало на військові дії, що впливають на вантажоперевезення.
"Раніше система працювала відмінно, але все змінилося - вантажі йдуть на схід, тепер пріоритет віддається обороні, а залізниці просто не справляються", - сказала ця людина.
Цього року "Российские железные дороги" зіткнулися з величезним стрибком процентних платежів, оскільки Центробанк підвищив вартість запозичень у спробі приборкати стрімке зростання інфляції, а компанія скорочує інвестиції приблизно на 40%.
Джерело в залізничній галузі повідомило, що РЖД не виконали цільові показники за обсягами перевезень на Байкало-Амурській магістралі та Транссибі, які перебувають у стадії розширення. За словами джерела, у 2024 році РЖД перевезли цими східними маршрутами близько 150 млн тонн, що менше запланованих 162 млн тонн.
Однією з галузей, що перебувають під тиском, є вугільна. Вашингтон запровадив санкції проти більшості найбільших вугільних компаній Росії, включно з СУЕК і Мечел. Після введення заборон США, ЄС і Великої Британії на імпорт вугілля з Росії понад 80% її експорту тепер йде в Азію.
Експорт впав на 6% торік під тиском західних санкцій, збоїв в інфраструктурі та проблем із рентабельністю, заявило Міжнародне енергетичне агентство.
"Вугільна промисловість сьогодні відчуває особливі труднощі через падіння цін і неможливість експортувати вугілля на ринки в повному обсязі", - сказав міністр енергетики Олександр Новак у грудні.
За даними китайської митниці, Росія була єдиним ключовим виробником, чиї поставки вугілля до Китаю впали 2024 року.
Раніше агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомляло, що Володимир Путін дедалі більше занепокоєний проблемами в російській економіці воєнного часу. Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції.