Железнодорожные перевозки в России упали до минимума за 15 лет из-за войны и санкций

В 2024 году "Российские железные дороги" перевезли 1,18 млрд тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2009 года, когда Россия оправлялась от мирового финансового кризиса. Даже в 2020 году во время пандемии объемы грузовых перевозок в России выросли.

www.reuters.com

Как отмечает Reuters, объемы промышленного производства и железнодорожных грузов обычно идут рука об руку. Но в то время как война стимулирует рост промышленного производства, грузы отстают.

Шесть источников в железнодорожной отрасли и на железнодорожном транспорте, которые общались с Reuters на условиях анонимности, среди причин проблем с грузоперевозками назвали нехватку пропускной способности сети на востоке, санкции, нехватку рабочей силы и сокращение инвестиций.

Один из источников в качестве проблем назвал санкции, ограничение доступа к запасным частям и нехватку локомотивных бригад.

"Все ушли либо на спецоперацию (война против Украины, - ред.), либо на оборонку, а водить поезда просто некому", - сказал источник.

Другой источник указал на военные действия, влияющие на грузоперевозки.

"Раньше система работала отлично, но все изменилось - грузы идут на восток, теперь приоритет отдается обороне, а железные дороги просто не справляются", - сказал этот человек.

Проблемы в экономике

В этом году "Российские железные дороги" столкнулись с огромным скачком процентных платежей, поскольку Центробанк повысил стоимость заимствований в попытке обуздать стремительный рост инфляции, а компания сокращает инвестиции примерно на 40%.

Источник в железнодорожной отрасли сообщил, что РЖД не выполнили целевые показатели по объемам перевозок на Байкало-Амурской магистрали и Транссибе, которые находятся в стадии расширения. По словам источника, в 2024 году РЖД перевезли по этим восточным маршрутам около 150 млн тонн, что меньше запланированных 162 млн тонн.

Одной из отраслей, находящихся под давлением, является угольная. Вашингтон ввел санкции против большинства крупнейших угольных компаний России, включая СУЭК и Мечел. После введения запретов США, ЕС и Великобритании на импорт угля из России более 80% ее экспорта теперь идет в Азию.

Экспорт упал на 6% в прошлом году под давлением западных санкций, сбоев в инфраструктуре и проблем с рентабельностью, заявило Международное энергетическое агентство.

"Угольная промышленность сегодня испытывает особые трудности из-за падения цен и невозможности экспортировать уголь на рынки в полном объеме", - сказал министр энергетики Александр Новак в декабре.

По данным китайской таможни, Россия была единственным ключевым производителем, чьи поставки угля в Китай упали в 2024 году.