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Залишуться в готелях: Болгарія не переселятиме українських біженців у бази відпочинку

Фото: українські біженці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв повідомив, що біженці з України залишаться ще на чотири місяці в місцях їх розміщення на тих же умовах - тобто в готелях, і в державні бази їх переселяти, як планувалося, не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

Водночас, за словами Демерджиєва, новоприбулі українські біженці спершу розміщуватимуться в буферному центрі в місті Єлхово, після чого їх розподілять за державними базами відпочинку, в яких проведуть косметичний ремонт.

"Ті з біженців, кого ми виявили під час здійсненої нами перевірки, а це близько 11 тисяч людей, залишаться в місцях, де перебувають зараз разом зі своїми дітьми, на тих самих умовах, а решта, які з цього моменту почнуть прибувати на територію нашої країни, повинні будуть проходити через буферний центр Єлхова. Тут вони перебуватимуть до 30 днів, а потім розподілятимуться по державних базах", - заявив глава МВС Болгарії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з 1 листопада влада Болгарії продовжила програму безкоштовного розміщення українців у країні з однією умовою - із готелів їх перемістять до державних баз. Таке нововведення мало стосуватися 18,5 тисяч наших співгромадян, які знайшли прихисток у готелях.

Також раніше ми писали, що за п'ять днів до останнього терміну, коли українським біженцям потрібно переїхати з готелів до державних баз, українці в Болгарії масово вийшли на акції протесту.

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Болгария