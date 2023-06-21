Залишки дощів та спека. Синоптики розповіли про погоду завтра в Україні

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних областях України, ймовірні локальні у Житомирській та Вінницькій областях", - розповіла вона.

А ось на сході, півдні, більшості центральних та північних областей переважатиме суха сонячна погода.

Що стосується температури повітря, впродовж дня 22 червня максимальна температура буде +25...+30 градусів.

"Трохи свіжіше на крайньому сході України, +23+26 градусів", - констатувала синоптик.

Погода в Києві

У столиці 22 червня опадів не очікується, завтра вдень буде спекотно, +28....+30 градусів.

Погода в Україні

Як повідомляли синоптики, цього тижня погода в Україні знову буде дощовою. Однак у четвер буде без опадів.